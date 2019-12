Pop-Briefing: Vergessen Sie «Last Christmas»!

Darüber wird gesprochen

Über Mariah Carey. Ihre eigentlich reizvollen neueren Songs (so das von Blood Orange mitgeschriebene «Giving Me Life») will zwar niemand hören. Doch die Goldstimme hat ja noch ihre alten Songs. Im Sommer tauchte dank einer TikTok-Challenge «Obsessed» in den Charts auf, und nun ist ihr endlich gelungen, worauf sie 25 Jahre lang warten musste: Ihr Weihnachtsklassiker «All I Want for Christmas Is You» hat nach einer aufwendigen Kampagne (Social Media! Weihnachtskonzerte! Fanaktionen) den ersten Platz in den US-Billboard-Charts erreicht. Sicher ist: Mariah Carey kann die nächsten Weihnachten jeweils ein wenig gelassener angehen.