Pop-Briefing: Was wird das für ein Jahr!

Das muss man hören

Was für ein Jahr schreiben wir eigentlich? Die Band Algiers aus Atlanta, Georgia, behauptet im Titel ihres neuen Albums jedenfalls: «There Is No Year». Und doch kann man 2020 sehr gut mit diesen sehr dringlichen Gospel-Punk-Wave-Songs beginnen, die sich zu Beginn fast immer in den roten Bereich reindrehen. Es geht, mit zunehmender Spieldauer, aber auch ruhiger, etwas, das man bei Sänger Franklin James Fisher bislang nicht allzu oft vernommen hat – was die Songs grösser macht. Weil die gesellschaftliche Unrast, den diese Band an- und umtreibt, hört man auch so, wie in der Single «We Can't Be Found». Es ist die Ruhe vor dem Schlusssturm.