Sie knöpft sich Tom Waits vor

Ohne Harmonie-Instrument: Marianne Racines Band Rhythm & Horns. Video: Marianne Racine

Doch trotz Stücken – zu denen auch ein Song von Van Morrison zählt – ist der Grundklang ihres Albums am Ende doch primär dem Jazz geschuldet. Es spielen zwei verschiedene akustische Jazz-Instrumentierungen: Einerseits das Marianne-Racine-Quartet mit tollen Spielern wie den Gebrüdern Baschnagel (Pius an den Drums, Daniel an der Trompete) und Patrick Sommer, der wohl gefragteste Kontrabassist mittleren Alters in der Schweiz. Racine selber spielt Klavier.

Unorthodoxer, darum vielleicht eine Prise fesselnder noch, ist aber Racines neues Ensemble Racine Rhythm & Horns, das in vier der sieben Stücke zu hören ist und ohne Harmonie-Instrument auskommt. Zu Patrick Sommer und zu Andreas Wettstein, diesem grossartigen Mannschafts-Spieler an den Drums, stossen zwei Bläser: wiederum Daniel Baschnagel, dann noch Matthias Tschopp am Baritonsaxofon.