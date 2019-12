Er lebt seit Jahren in Frankreich – und ist wohl Berns berühmtester Popkünstler. Stephan Eicher, aufgewachsen in Münchenbuchsee, wird nun an den 13. Swiss Music Awards für sein Lebenswerk geehrt. Es ist der Schlusspunkt eines Jahrs, das ihn endlich auch wieder auf die Bühnen in der Region brachte: Er spielte im September bei der Casino-Eröffnung in Bern und im Sommer am Stars of Sounds in Murten.