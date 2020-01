Swiss Music Awards: Das sind die Nominierten

In den meisten Kategorien sind die Verkaufszahlen ausschlaggebend. Wie bereits in den beiden Vorjahren sind in den Kategorien «Best Album», «Best Hit» und «Best Group» keine Musikerinnen vertreten.

Die Show im Luzerner KKL wird am 28. Februar von Hazel Brugger moderiert und von SRF übertragen.

Alle Nominierten:



Best Female Act

Beatrice Egli

Stefanie Heinzmann

Loredana



Best Male Act

Stephan Eicher

Kunz

Luca Hänni



Best Group

Gölä & Trauffer

Heimweh

Patent Ochsner



Best Album

Gölä & Trauffer: «Büetzer Buebe»

Kunz: «Förschi»

Patent Ochsner: «Cut Up»



Best Breaking Act

Marie-Claude Chappuis

Loredana

Stubete Gäng



SRF 3 Best Talent

Monet192

Sensu

Naomi Lareine



Best Hit

Loco Escrito: «Punto»

Luca Hänni: «She Got Me»

Patent Ochsner: «Für immer uf di»



Outstanding Achievement Award

Stephan Eicher



Best Live Act

Hecht

Lo & Leduc

Patent Ochsner



Best Act Romandie

L’Eclair

Makala

Muthoni Drummer Queen



Best Solo Act International

Billie Eilish

Capital Bra

Ed Sheeran



Best Group International

Capital Bra & Samra

PNL

Rammstein



Best Breaking Act International

Angèle

Lewis Capaldi

Billie Eilish



Best Hit International

Lewis Capaldi: «Someone You Loved»

Lady Gaga & Bradley Cooper: «Shallow»

Lil Nas X: «Old Town Road»