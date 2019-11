Toni Vescoli: Der Swiss Beatle, «topfit»

Toni Vescolis Rock-’n’-Roll-Herz schlägt nicht nur in der linken Brust, sondern auch in seinem rechten Fuss. Wenn der 77-jährige Singer-Songwriter aus dem Zürcher Oberland solo auftritt, gibt er den Takt mit dem Fuss an und tritt dabei auf eine Matte, die mit einem Triggermikrofon vernetzt ist. So entsteht ein Beat, der wie ein Schlagzeug tönt.