Unendliche Hügel, urbaner Trip

Quelle: Youtube/Infinte Hills

So erzählt das melodieselig-melancholische «Flower Days» von einer Person aus dem Bandumfeld, die sich das Leben genommen hat – es ist aber nicht nur Abschied, sondern auch Blick nach vorn. Immer wieder lassen bildhafte Textzeilen à la «A baby cries like a hot cooked lobster» (im Highlight «Kings of Day and Night») aufhorchen. Zuständig für die Lyrics ist Marco Gurtner, seines Zeichens Poetry-Slam-Schweizer-Meister. Eine scharfe Trennung zwischen den künstlerischen Bereichen Slam-Poetry und Rockmusik gibt es für ihn nicht: «Das fände ich schade, denn die beiden Bereiche sollen sich auch befruchten.»

Wo «Youth» draufsteht, ist nicht nur Jugend drin: Infinite Hillsist ein frisches, munteres, dabei erstaunlich abgeklärtes, vielschichtiges Debüt gelungen.Und unendliche Hügel hin oder her – «Youth» fühlt sich an wie ein ungemein atmosphärischer Trip durch eine nächtlich-ur­bane, von Neonreklamen beleuchtete Szenerie. Eine Szenerie, die fesselt und fasziniert.

Infinite Hills «Youth», Radicalis. Plattentaufe am 5. Oktober,Café-Bar Mokka, Thun.