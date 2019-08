Unter den Sternen

Martin Dahanukar trifft man immer wieder in der Berner Altstadt an – nach Sonnenuntergang an der Rathausgasse. «Sous les Etoiles» heisst die von ihm initiierte Reihe, die von Herbst bis Frühling jeden Montag das Les Amis in einen schönen traumverlorenen Jazzclub verwandelt. An diesen nächtlichen Zusammenkünften sind immer wieder Lieder und Ideen entstanden, die es nun auf einem neuen Album zu hören gibt. Es heisst «Polaroyde» und ist sein achtes Werk. Dahanukar ist 51 Jahre alt, hat deutsche und indische Wurzeln, ist in Zürich und Bern aufgewachsen und studierte Jazztrompete an der Musikhochschule Luzern.