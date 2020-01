So klingen die Rap-Alphatiere von Chlyklass 2020

Es ist Mittwochabend im Berner Wankdorffeld in einem grauen Industriegebäude, wo das Berner Rap-Kollektiv Chlyklass seit fünf Jahren sein Studio hat. In drei Tagen ist der Tourstart im Kofmehl in Solothurn.

Die erste und einzige Probe ist in vollem Gange. Zwischen alten und brandneuen Songs gibt es immer wieder lautstarke Diskussionen. Ein ganzes Rudel Alphatiere mit lauten Stimmen und Mikrofonen in der Hand kommt da jeweils zusammen, um dann doch immer einen Konsens zu finden. Sich gemeinsam von Track zu Track durch die Setliste hangeln. Gegenseitig füreinander einspringen, weiss einer seinen Part in einem alten Hit nicht mehr. Bei «Deitinge Nord» ist dies nicht nötig, der Song ist schliesslich noch ganz frisch.

Genauso frisch wie das gleichnamige Album, das am Freitag erscheint. Das erste nach fünf Jahren. Das dritte in zwanzig Jahren. Ein Album, mit dem niemand gerechnet hat. Und das dennoch mit Spannung erwartet worden ist. Auch wenn nur noch Baze, Greis, Serej und Diens in eigenen Projekten Musik machen, ist Chlyklass der Legendenstatus in der Schweizer Rapszene gewiss.

Mit dem Zusammenschluss von Wurzel 5, PVP und Baze machten sie sich 1999 zum Wu-Tang Clan der Schweiz und prägten den Schweizer Rap ebenso massgeblich wie die New Yorker den amerikanischen Hip-Hop. Mit ihrem letzten Album «Wieso immer mir?» schafften sie es sogar an die Spitze der Schweizer Hitparade.

Ein Nostalgiealbum

War der letzte Tonträger ein imposantes Werk mit 25 Songs von diversen Produzenten, kommt «Deitinge Nord» mit gerade mal 10 Tracks aus, ausschliesslich mit Beats von DJ Link und DJ Clumb.

Und so ist es ein Nostalgiealbum geworden, das klingt, wie Chlyklass von jeher geklungen hat. Nach 90er-Rap. Nur noch vereinzelt haben es Themensongs wie «Nid üses Revier» über die Beziehung zwischen Hund und Mensch oder «Si sy übrigens überau» über den Überwachungsstaat auf das Album geschafft.