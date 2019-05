Von Räubern und Büezern

Das Fundstück

Netflix-Serien haben hier gemeinhin nichts zu suchen, weil Fundstücke in der Regel auf anderen Kanälen auftauchen. Aber: Mir scheint, dass «Pose» – jene Serie, die in der Ballroom-Kultur New Yorks spielt – immer noch nicht genügend Aufmerksamkeit erhalten hat. Wer die erste Staffel gesehen hat, wird jedenfalls Songs wie Tina Turners «Private Dancer» oder Kate Bushs «Running Up that Hill» neu hören. Und «Love Is the Message» in der Endlosschlaufe anhören: