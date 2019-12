Was die Innere Enge mit New York verbindet

Doch Bern ist eben nicht New York, und auf «Laufkundschaft» kann Marians nicht zählen. So war die Spätshow der Pianistin Connie Han am Freitag nur spärlich besucht – obschon die US-Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln in der Szene als neuer Stern am Jazzhimmel gehandelt wird.

Apropos Szene: Ein Blick auf die Website der Musikerin zeigt, wo sie sonst so spielt: im Birdland Club New York oder dem Blues Alley in Washington D.C.

Connie Han lässt sich von der überschaubaren Publikumskulisse nicht aus der Ruhe bringen. Ohnehin scheint sie eher zum Typ der reserviert-konzentrierten Künstlerin zu gehören.

Ihre Ansagen zwischen den Songs sind knapp, informativ und ziemlich steif, während der Songs gibt es kaum einen Austausch mit ihren beiden Begleitern. Jedenfalls keinen, der über das musikalische Zusammenspiel hinausgeht. Man sieht die Pianistin an diesem Abend kaum lächeln.

Trotz ihrer erst 23 Jahre verfügt Connie Han bereits über ein breites Wissen in Sachen Jazz, und eine stupende Technik. Seit ihrem 5. Lebensjahr spielt sie Klavier. Nach einem Start mit klassischer Musik war es der Schlagzeuger Bill Wysaske, der sie an einer Musikhochschule in L.A. definitiv zum Jazz brachte.