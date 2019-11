Wie Prince zu Prince wurde

Sein «Jam»: Die Sexballade «Do Me, Baby». Video: Prince (Youtube)

Die Fantasie von Prince dringt bis in seine schwer lesbare Handschrift und Orthografie durch: «Ich» schrieb Prince auf diesen Seiten nie, er hat, in einer Art Vorwegnahme der heutigen Smartphone-Chat-Konversationen, beispielsweise die erste Person mit «Eye» ersetzt (in der deutschen Buchfassung erscheint statt «ich» ein Symbol eines Auges).

Diese Fantasie kann aber den hellwachen Blick von Prince auf die rassistische US-Gesellschaft nicht trüben. Selbst dann nicht, wenn er sich an seinen ersten Kuss erinnert und erwähnt: «Wir waren nicht das 1. Paar unterschiedlicher Hautfarbe in Minneapolis, zweifellos aber das jüngste.» Die «Rasse», so Prince, spielte in seiner damaligen Fantasiewelt und anders als in der Realität keine Rolle.

Hier war er schon ein Superstar: Prince 1986. Foto: Joseph Giannetti

Wie es in ihm loderte in den letzten Monaten seines Lebens, wird in der ausführlichen Bucheinführung deutlich. In dieser schildert Dan Piepenbring die Entstehungsgeschichte und seine Treffen mit Prince. Er erzählt dort, wie sehr es ihn kränkte, wenn weisse Kritiker seine unfassbare Musik mit den Begriffen «Magie» oder «Alchemie» zu umschreiben versuchten. «Funk ist das Gegenteil von Magie»; es gehe um Regeln und sei deshalb das Ergebnis von Arbeit und Schweiss. Man liest, wie er gegenwärtige Stars wie Ed Sheeran und Katy Perry verabscheut und wie sehr er die Musikindustrie verachtet und in ihr rassistische Mechanismen ausmacht – was auch auf seinen eskalierten Konflikt mit seinem einstigen Label Warner Brothers zurückgeht. Und man denkt da, welche Sprengkraft dieses Buch gehabt hätte, wenn es Prince zu Ende hätte schreiben können.

Denn bei Prince, der im Studio bekanntlich alle Instrumente selber einspielte, geht es um Selbstbestimmung und Empowerment, lange bevor dieser Begriff zum Modewort der Marketingabteilungen verkommen ist. Man ist auch rasch beim zentralen Thema, das sich Prince für das Buch ursprünglich gewünscht hatte: «Wenn dieses Buch ein übergeordnetes Thema haben soll, dann ist es Freiheit. Und die Freiheit, unabhängig kreativ zu sein. Ohne dass jemand dir sagt, was oder wie du etwas zu tun hast.»

Prince: The Beautiful Ones – Die unvollendete Autobiografie. Herausgegeben von Dan Piepenbring. Verlag Wilhelm Heyne, 2019. 304 S., ca. 50 Fr.