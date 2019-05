Zweite Conchita Wurst ist die Geheimfavoritin beim ESC

Er wird gerne mit Conchita Wurst verglichen: Der 19-jährige Bilal Hassani tritt ab Dienstag für Frankreich beim Eurovision Song Contest (ESC) an. Mit platinblonder Perücke, auffälliger Schminke und Nickelbrille gilt der Franzose mit marokkanischen Wurzeln in Tel Aviv als Geheimfavorit. In seinem Lied «Roi» (König) wirbt der Sänger dafür, zu seiner Identität zu stehen - trotz aller Anfeindungen.