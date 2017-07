Phantom auf der Lueg

Ein Medley aus verschiedenen Musicals – kann das funktionieren? Die Andrew Lloyd Webber Gala in der Lueg-Arena hat sich für dieses Konzept entschieden, doch im ersten Akt zündet das ­geplante Feuerwerk nicht recht.

Ein von Streichinstrumenten begleiteter Pianist, drei Sängerinnen in glitzernden Polyesterroben und auf die Bühne springende Katzen sorgen für einen gewöhnungsbedürftigen Auftakt. Das Publikum klatscht im Takt zu «Mr. Mistoffelees», Rockröhre Natacha, die als prominenter Gast im Publikum sitzt, schiesst ein Selfie.

Aus dem Kontext gerissen

Auf den Song des mysteriösen Katers aus «Cats» folgen Szenen aus «Das Phantom der Oper» und «Starlight Express». Zu berühren vermögen die aus dem Kontext gerissenen Schnulzen jedoch trotz Trockeneis nicht. Bildschirme mit plakativen Motiven illustrieren das jeweilige Thema.

Nebst Musicaldarstellern und Tänzern aus England treten auch Schweizer Stars an der Gala auf. Für die Premiere ist Fabienne Louves – «Musicstar»-Gewinnerin von 2007 – vor Ort. Für die kommenden Vorstellungen sind Francine Jordi, Michael von der Heide, Daniel Kandlbauer, Gunvor und Markus Müller zu er­warten.

Im ersten Akt zündet das ­geplante Feuerwerk nicht recht.

Louves singt zu einem eingeblendeten Mond «Memory», den melancholischen Song der Glamourkatze aus «Cats». Bühnenpräsenz und Stimme der aus Emmen LU stammenden Sängerin ziehen sofort in den Bann.

Beim rührenden Auftritt des 12-jährigen TeleBärn-Castinggewinners Mark Alton ist das Eis endgültig gebrochen. Souverän singt er sich in die Herzen des Publikums. Danach werden Palmen und Pharaonen aufgefahren, die Sängerinnen und Sänger laufen zu Hochform auf und schliessen den ersten Akt mit «Any Dream Will Do» fulminant ab.

Ein Gesamterlebnis mit «Sunset» hat die Crew rund um Jörg Moser (Veranstalter), Markus Müller und Maik Ast (Projektleitung) versprochen. Tatsächlich entwickelt der Ort, eingebettet in die Emmentaler Hügel, bei Sonnenuntergang einen ureigenen Charme.

Nach der Pause, in der man sich mit einem leckeren Burger vom Landgasthof Lueg stärken kann, geht es dramatisch weiter: Das gewagte Potpourri von Regisseur und Choreograf Chris Baldock wird zunehmend organischer, kein Gassenhauer aus der Feder des englischen Komponisten Lloyd Webber kommt zu kurz.

Beim rührenden Auftritt des 12-jährigen TeleBärn-Castinggewinners Mark Alton ist das Eis endgültig gebrochen.

Tänzer, die à la Chippendales die Bühne rocken, Katzen, die Saltos schlagen, ein dramatisches Tangopaar, ein verzweifelt nach Gott rufender Protagonist – auf dieser Bühne hat anscheinend alles Platz. Und der Sonnenuntergang hat dem «Phantom der Oper» gutgetan.

Auf der nun mit Kerzenständern dekorierten Bühne gelingt das Eintauchen in die düstere Geschichte um einiges besser. «Music of the Night» geht schliesslich schlecht bei Tageslicht. Beverley Worboys und Tenor David Habbin geben als Phantom und Christine ein glaubwürdiges Paar.

Aus allen Rohren gefeuert

Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt von Francesca Ellis als Evita. Das erhabene «Don’t Cry for Me Argentina» lässt die Arena erbeben. Zum Schluss wird mit «Jesus Christ Superstar» noch einmal aus allen Rohren gefeuert beziehungsweise getanzt, gesungen und die Tambourins geschwungen. Ein Happy End, wie es sich für ein Musical gehört.

Andrew Lloyd Webber Gala:bis 13. August. Lueg-Arena, Kaltacker bei Burgdorf. (Berner Zeitung)