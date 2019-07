Barbara Frey wird Ruhrtriennale-Intendantin

Die Theaterregisseurin Barbara Frey übernimmt ab November 2020 für drei Jahre die Leitung der Ruhrtriennale. Die gebürtige Baslerin wird verantwortlich sein für die Spielzeiten von 2021 bis 2023.

Das experimentelle Kulturfestival in den monumentalen Industriebauten des Ruhrgebiets bekommt alle drei Jahre eine neue Leitung. Derzeit ist Stefanie Carp die Intendantin. Der Jahresetat beträgt rund 14 Millionen Euro.

Die vergangenen zehn Jahre war Frey Intendantin des Schauspielhauses Zürich. Die 56-Jährige hat an vielen grossen Häusern Regie geführt, etwa an der Semperoper in Dresden, immer wieder am Burgtheater in Wien sowie am Schauspielhaus in Hamburg oder der Schaubühne in Berlin.