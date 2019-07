«Ja, ich hätte gerne weitergemacht»

Sie haben eine überaus schwankende Zeit in Bern. Sie kamen als Quereinsteiger, verlängerten Ihren Vertrag wegen eines Zwists mit Märki nicht, dann ging Märki, und Sie verlängerten doch. In zwei Jahren müssen Sie nun dennoch gehen. Sind Sie zum falschen Zeitpunkt hier ge­landet? Ich weiss nicht. Letztlich verdanke ich es ja Märki, dass er mich Mitbewerbern mit mehr Erfahrung vorgezogen hat, also war der Zeitpunkt nicht falsch. Für mich sprach damals (nach dem Rauswurf von Stephanie Gräve, Anmerkung der Redaktion) sicher, dass ich nicht ein ganzes Team mitsamt Dramaturgie mitbringen wollte, sondern die bestehenden Leute übernahm.

Was bleibt? Ich habe gemerkt, dass es mir liegt, ein Team dieser Grösse zu führen. In den Filmen, die ich zuvor gedreht hatte, waren es jeweils halb so viele. Es hat wahnsinnig Spass gemacht. Und es bleiben ja noch ganze 24 Monate. Darauf freue ich mich sehr.

Was schwebt Ihnen vor für die Zeit nach Bern? Wollen Sie woanders eine Theatersparte leiten? Nein. Ich gehe nicht weg von Bern, und hier bleiben kaum Alternativen für mich. Das Theater an der Effingerstrasse hat ja schon einen Neuen. (lacht) Ich glaube auch nicht, dass man in Deutschland auf mich gewartet hat, dafür habe ich zu sehr auf lokale Berner Themen gesetzt. In diese Richtung denke ich nicht. Ich habe einige Filmprojekte, die ich jetzt stärker vorantreiben will.

Sie haben von Anfang an ein halsbrecherisches Programm gebracht, mit sehr vielen Ur­aufführungen. Würden Sie als Zeitreisender sich selbst dieses Vorgehen wieder empfehlen? Ich würde es genau gleich machen. Ich kann ja auch nicht anders. Da werden viele Ideen an mich herangetragen, und ich finde sie geil! Dann riskiere ich es einfach.