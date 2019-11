Podcast: Im Kindertheater mit Joanne (8)

Mit grösstem Vergnügen beteiligten sich am Samstag die zahlreichen Kinder im Premierenpublikum vom Stück «So ein Dingsda, da!» im Theater Matte daran. Unter ihnen war auch die achtjährige Joanne Gasser. In der neusten Episode vom BZ-Podcast «Rede wi druckt» erzählt die Zweitklässlerin, warum sie sich eher mit der flinken Ameise als mit der gemütlichen Maus identifizieren kann, was so ein «Dingsda» wirklich ist und warum sie das Stück sowohl ihren gleichaltrigen Freundinnen als auch Eltern und Grosseltern empfehlen würde.

«So ein Dingsda , da!» läuft noch bis zum 21. Dezember im Theater Matte in Bern. Das Stück ist für Kinder ab drei Jahren.