Sorry für alles

Vorletzte Woche berichtete ich an dieser Stelle vom WDR, dem grössten Radiosender Deutschlands. Dessen Kinderchor hatte das satirische Lied «Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad» passend zur Klimakrise in «Meine Oma ist ne alte Umweltsau» umgedichtet. Daraufhin brach in den Kommentarspalten der Sender-Facebook-Seite ein Shitstorm los, der natürlich sofort von den Massenmedien verstärkt wurde.