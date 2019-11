Salzburger Stier für Renato Kaiser

Der St. Galler Satiriker Renato Kaiser ist der Schweizer Preisträger des Salzburger Stiers 2020. Für Österreich wurde der Wiener Autor, Kabarettist und Schauspieler Florian Scheuba ausgezeichnet, für Deutschland die Bühnenliteratin Sarah Bosetti.

Der mit je 6000 Euro dotierte und bereits zum 39. Mal verliehene Radiopreis für deutschsprachiges Kabarett wird am 16. Mai 2020 in Köln überreicht. Kaiser, 1985 in Goldau am Bodensee geboren, überzeuge «durch sein präzises, eigenwilliges Denken, seinen Charme und sein mitreissendes Temperament», hiess es im Urteil der Jury. Er sei nicht nur Slam-Poet, «sondern verfügt über das aussergewöhnliche Talent, sein satirisches Können in mannigfache Richtungen zu entfalten» – als humoristischer Schriftsteller, Kabarettist, Gastgeber der Satireshow «Kaiser-Schmarren», Produzent der Videokolumne «Kaiserschnitt» sowie des zweiwöchigen «Kaiservideos» in den sozialen Medien.