Und ewig lockt das Weib

Prosa und Gedichte wurden von Barbara Traber und Christoph Ferber übersetzt. Das darauf basierende Stück «Nachtbraut» feierte im Theater an der Effingerstrasse Premiere und geht danach auf Schweizer Tour.

Linsmayer, der bis 2009 Journalist beim «Bund» war, führte vor dem Stück in Leben und Werk des mit 31 Jahren freiwillig aus dem Leben geschiedenen Dichters aus dem Berner Jura ein. Ein Sonnyboy sei er gewesen, um den sich die Mädchen gerissen hätten.

Er «schwamm wie ein Fisch» und «tanzte wie ein Gott». Doch als eine Hautkrankheit den jungen Mann verunstaltete, ging es mit ihm bergab.

Krankheit und Klinik

Er geriet «in den Bann von Krankheit», wie Linsmayer es formulierte. Nach Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken und dem Tod der Mutter fand Giauque sich nicht mehr zurecht.

Seine Leiche wurde 1965 im Neuenburgersee geborgen. Die These, die Linsmayer wie auch Regisseur Markus Keller teilen: Die zerbrochene Liebe zu der Malerin Emilienne Farny (1938–2014) – es wurden an sie formulierte Liebesbriefe gefunden – liess den Dichter verzweifeln.

Markus Keller stützt sich in seinem selbst verfassten Zweipersonenstück auf diese Annahme und dramatisiert das Ganze. Die «Nachtbraut» heisst angeblich Anna (Mia Lüscher) und verdreht dem labilen Philippe (Fabian Guggisberg) gehörig den Kopf.

Das Mädchen trägt einen zeitlosen Trenchcoat und Béret, die Stadt, in der sich die beiden treffen, wird nicht genannt. Die Bühne besteht aus einem Tisch und zwei Stühlen und einem abstrakten Wandbild, einem netzartigen Geflecht, das wohl die komplizierten Gedanken des Dichters symbolisieren soll.

Leider will die pathetische Dichtersprache auf der Bühne nicht recht zünden. Es wirkt reichlich gestelzt, wenn der junge Mann schwadroniert: «Der Mond am Himmel glich einer verfaulten Frucht voller Eiter.» Oder wenn er Anna an die Brust fasst und sich danach kurz innehaltend kommentierend ans Publikum wendet.