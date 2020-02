«Wenn ich etwas Krasses sehe, klicke ich es weg» Wieso sind Kids so besessen von Youtube-Filmchen? Was macht ihnen dabei Angst? Wir haben sie gefragt und mit Experten geredet. Valentina Winkler , Edgar Schuler

Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren erzählen, was sie auf Youtube gerne anschauen, was ihnen dabei Angst macht und warum sie Youtubern vertrauen. Video: Tamedia

Youtube ist bei Schweizer Kindern die beliebteste Freizeitbeschäftigung im Internet. Warum kleben schon die 10-, 11-, 12-Jährigen so gebannt am Computer- oder Handybildschirm? Wir haben mit den Kindern selbst gesprochen und sie erklären lassen, was sie so fasziniert.

Die 12-jährige Juliana sagt, sie verbringe im Durchschnitt zwischen einer halbe Stunde und einer Stunde auf Youtube, und das praktisch jeden Tag. Ähnliches erklärten auch die anderen befragten Kinder.