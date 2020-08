Sparmassnahmen in der Stadt Bern – Kulturszene fürchtet um ihre Zukunft Der Dachverband Bekult schlägt Alarm: Wenn die Stadt mit dem Rasenmäher spare, treffe es die junge, neue, innovative Kultur. Und nicht die Hochsubventionierten. Michael Feller

Während des Lockdown entstand viel innovative Kultur, etwa das Onlineliteraturfestival Viral. Solch kleine Formate könnten betroffen sein von den Sparmassnahmen. Foto: Franziska Rothenbühler

17,2 Millionen Franken: Das Defizit der Stadt Bern von 2019 ist beachtlich – und Corona verschärft die Krise. In den nächsten Jahren muss gespart werden, keine Frage. Doch beim Wie wird es vielen angst und bange. Besonders den Menschen in der Kulturszene, die stark von der öffentlichen Förderung abhängig ist. Denn die Gefahr ist gross, dass ausgerechnet jene, die im Lockdown richtig untendurch mussten, gleich nochmals am schlechtesten wegkommen.