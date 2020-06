Streit um Skiweltcup-Klassiker – Lauberhorn-Macher weisen Kritik an Vermarktung zurück Seit 2007 seien die erwirtschafteten Einnahmen in Wengen von 2,6 auf 6,5 Millionen Franken gestiegen. So kontern die Verantwortlichen Vorwürfe von Swiss-Ski. Stefan von Bergen

Wenn die Werbung am Lauberhornrennen im Fernsehen zu sehen ist, fliessen die Werbegelder zum Skiverband Swiss-Ski und nicht direkt in die Kasse der lokalen Veranstalter. Foto: Keystone

Der Vorwurf hallte übers Wochenende nach: Das Organisationskomitee (OK) des Lauberhornrennens in Wengen habe in Sachen Vermarktung Defizite. Das erklärte Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann am Medienanlass des Skiverbands vom letzten Freitag. Er nannte dabei auch einen Verantwortlichen: Andreas Rickenbacher. Der frühere Berner Regierungsrat ist vor drei Jahren dem OK beigetreten und dort unter anderem für das Marketing zuständig.