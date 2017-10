Vollwertkost aus dem Ofen

Wer beim Schloss-Beck in Nidau am Bielersee hineinschaut, ist erst einmal verblüfft. So viele Leute im Laden und im angeschlossenen Café. Dazu überall dieser Duft von frischem Gebäck, der einen so heimelig an längst vergangene Kindertage erinnert, als die Welt noch in Ordnung war und jedes noch so kleine Dorf einen Bäcker hatte.

Offensichtlich lässt sich aber auch heute noch ganz gut von Brot leben. Das ist nicht selbstverständlich. Was ist das biblische Grundnahrungsmittel – «Herr, gib uns unser täglich Brot . . .» – in den letzten Jahren nicht alles durch den Kakao gezogen worden! Es sei ein Dickmacher, Allergieauslöser und ohnehin für das sensible Gedärm heutiger Menschen unverträglich. Dieses böse Gluten.

Brot allein macht nicht dick

Das Madigmachen unseres guten alten Brotes blieb nicht ohne Folgen: In den letzten Jahren ist laut Bundesamt für Statistik der Brotkonsum in der Schweiz stetig gesunken – bis auf heute noch bloss etwas über 20 Kilo pro Jahr und Kopf. Zum Vergleich: Um 1900 waren es noch satte 105 Kilo gewesen.

Dass damals das Wort Übergewicht noch ein Fremdwort war, widerlegt freilich gleich das meistverbreitete und hartnäckigste Vorurteil, Brot sei ein Dickmacher. Wenn schon, dann sind es die Beilagen, die man draufschmiert: Butter, Konfitüre, Honig, Nutella. Und natürlich kommt es auch ganz auf die Brotsorte an, ob und wie es auf die Hüften schlägt. «Aus ernährungsphysiologischer Sicht sind sicherlich Brote, die einen hohen Anteil an Vollkorn enthalten, besonders wertvoll», sagt Stéphanie Bieler von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung, der unabhängigen Instanz für Information und Aufklärung der ­Bevölkerung in Ernährungs­fragen. «Durch ihren hohen ­Anteil an Nahrungsfasern sättigen Vollkornprodukte lang anhaltend. Ausserdem enthalten sie mehr Vitamine und Mineralstoffe als Produkte aus Weissmehl.»

«Aus ernährungsphysiologischer Sicht sind Brote, die einen hohen Anteil an Vollkorn ent­halten, besonders wertvoll.»Stéphanie Bieler, Schweizerische Gesellschaft für Ernährung

Das weiss auch Matthias Kuster (41), Inhaber und Geschäftsführer, der Schloss-Beck GmbH, wie unsere Nidauer Bäckerei mit vollem Namen heisst. Schliesslich betreibt sie auch eine Filiale in Lyss und beschäftigt total 75 Mitarbeitende. Einen wichtigen Platz im Angebot der Schloss-Beck-Betriebe nehmen denn auch die qualitativ hochwertigen Brotsorten ein. «Die Kunden schauen heute vermehrt auf die Inhaltsstoffe», weiss Kuster. «Dunkle und Vollkornbrote werden immer wichtiger.»

Teig braucht Zeit

Musterbeispiel dafür ist das «Von-Rütte-Gut-Brot» – ein Renner und gleichzeitig Aushängeschild in Kusters Geschäften. Neben Hefe und Meersalz enthält es Weizen, Dinkel, Roggen, Hafer und Gerste – sämtliche dieser Getreide kommen aus der Bioproduktion des nahen Von-Rütte-Guts in Sutz, des letzten bern­patrizischen Landgutes.

Aber nicht nur die Rohstoffe sind Qualität eins a, auch bei der Verarbeitung ist den Schlossbäckern nur das Beste gut genug. «Bei uns wird noch jedes Brot von Hand bearbeitet», sagt Matthias Kuster, während er in der Backstube auf eine beschäftigte Bäckerin deutet. «Das hat für mich eine ganz andere Qualität, da ist immer auch viel Herzblut dabei – echtes Handwerk halt.»

Besonderen Wert legen Kuster und sein Team auf die Ruhezeit des Teigs. Die liegt in der Schlossbäckerei je nach Brotsorte bei bis zu 48 Stunden. Ein langes Ruhenlassen wirkt sich gleich mehrfach günstig aus auf die Qualität: Die Hefe kann ihre Wirkung besser entfalten, das Brot wird aromatischer und bleibt auch länger frisch. «Gut Teig will eben Weile haben», sagt der Nidauer, dessen Vorfahren bereits die Traditionsbäckerei führten.

Das ist vielleicht auch der entscheidende Geschmacksvorteil gegenüber den sogenannten Proteinbroten. Die sind in den letzten Jahren aufgekommen mit dem Ziel, Brot vom «Dick­macherimage» zu befreien. Doch richtig durchgesetzt haben sie sich nicht (siehe Kasten). Auch die Schlossbäckerei führt solche Brote – für Bäcker von altem Schrot und Korn wie Matthias Kuster sind sie allerdings mehr «Brotersatz» als Brot, wie er leicht verächtlich bemerkt.

Lieber pröbelt er mit seinen Leuten daran, ob sich die Ruhezeit des Teigs für seine klassischen Vollwertbrote weiter verlängern liesse. «Aber dann müssen wir bald aufpassen, dass unser Brot nicht zu gut wird und die Leute zu viel davon essen», sagt er und schmunzelt. «Denn auch beim Brot ist alles eine Frage des Masses.» (Berner Zeitung)