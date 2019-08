An der Zucchetti kommt keiner vorbei

Kein grosses Rezept der Welt­geschichte basiert auf einer Zucchetti, und wir hätten auch sonst nie von Lobliedern auf das Kürbisgewächs gehört. Und doch kommt man an ihnen nicht vorbei, vor allem nicht im Spätsommer. Sie sind überall. Im Supermarkt und auf dem Gemüsemarkt. Und in den Hobbygärten, wo sie sich fett auf der Erde ausbreiten und zwischen Kürbissen Richtung Brombeerstrauch kriechen wie in einem Horrorfilm. Der Angriff der Zucchettiwürmer.