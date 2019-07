Beim Wurstsalat hört der Spass auf

Laut Metzger-Lehrbuch setzt er sich aus 37 Prozent Rindfleisch, 25 Prozent Wurstspeck, 15 Prozent Schwartenblock und 23 Prozent Eiswasser zusammen. In der Gewürzmischung müssen Pökelsalz, Pfeffer, Muskatnuss, Koriander, Knoblauch, Nelken und Frischzwiebeln enthalten sein. Allerdings haben alle Metzger für ihren Cervelat die eigene Spezialmischung – die beste natürlich. Rund 160 Millionen Cervelats werden in der Schweiz jährlich produziert. Wie viele davon in den Beizen zu schlechten Wurstsalaten verarbeitet werden, ist allerdings nicht bekannt.

Visitenkarte einer Beiz

Wer als Privatperson Lust verspürt, ein neues Restaurant zu testen, bestellt sich bei seinem ersten Besuch einen Wurstsalat. Überzeugt dieser, kann der Koch was. Denn oft liegt es nicht am Metzger, sondern am Koch, der die Wurst beleidigt und den Salat vergeigt. Ein Stümper ist, wer den Cervelat in einer vorgefertigten Industriepampe ertränkt, den Salat mit billigem Käse verunreinigt und mit Mais aus der Büchse und vorgefertigten Karotten, Randen und Co. garniert. Da wünscht man sich bei manchem Koch, er würde den Cervelat mit seinen Kochkünsten nicht malträtieren, sondern ihn einfach als «Waldfest» servieren, als kalte Wurst mit Senf und Brot.

Bei der Frage, was in einen Wurstsalat gehört, wird es persönlich. Die Vorliebe entscheidet. Für mich gibt es aber klare Richtlinien, die lauten: keine Industrie-Mayonnaise, kein Rahm, kein Balsamico und keine Salate als Garnitur dazu. Ich serviere meinen Wurstsalat, je nach Saison, mit gehäuteten, geviertelten, reifen Tomaten und mit zwei halbierten und leicht gestockten Eiern zur Dekoration. Für die Sauce verwende ich Coleman-Senf (zwingend), Cidre-Essig, Worcestershire-Sauce (nur von Lea&Perrins) und grasgrünes Olivenöl, Meersalz und grober schwarzer, frisch gemahlener Pfeffer. Hinzu kommen gezupfte glatte Petersilie, fein gehackter Schnittlauch fein gehackte Essiggurken, in feine Ringe geschnittene rote Zwiebeln und, wenn erhältlich, französische Radieschen (die weiss-roten), die ich längswegs halbiere.

Den Wurstsalat richte ich immer mit Käse an. Entweder mit einem 16 bis 24 Monate alten Emmentaler oder einem ein- bis zweijährigen Comté (Rohmilch-Hartkäse aus dem französischen Jura). Beim Cervelat wechsle ich nach Lust und Laune den Metzger und lasse ihn mir per Post zusenden. Den Käse schneide ich in grobe, längliche dicke Zündholzstreifen, den Cervelat hal­biere ich der Länge nach und schneide ihn quer zu dünnen Halbmonden.

Wichtige Nebendarsteller

Was zu einem Wurstsalat nicht fehlen darf, ist gutes Brot, vielleicht noch hausgemachte Pommes allumettes oder Pommes risolées und je nach Durst Bier oder Wein – oder beides. Hier schätze ich ein englisches Bitter oder ein belgisches Geuze, aber auch die Sommerbiere diverser Kleinbrauereien sind exzellente Trinkbegleiter.