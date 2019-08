Das meistunterschätzte Gemüse der Welt

Als Beilage zum Mittagsmenü gibt es Krautstiel, und mein Kollege sagt «Wäh!». Eine Erinnerung an früher blitzt in mir auf, der schlimme Tag, als ich bei einer Schulfreundin zu Mittag ass und ihre Mutter in einer Auflaufform etwas Undefinierbares auf den Tisch stellte. Dann schaufelte sie mir weisse Stiele mit weisser Sauce, hie und da verziert mit einer braunen Kruste, auf den Teller. Krautstielgratin. Aus Höflichkeit würgte ich die Riesenportion hinunter, spülte mit reichlich Wasser nach. Ich hasste Krautstielgratin. Ich hasste Krautstiele. Weil ich gar nicht wusste, dass es Krautstiele noch anders geben kann als überbacken und an einer weissen Sauce, schleimig und erdig schmeckend.