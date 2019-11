Endlich in Ruhe einkaufen

Das ist allerdings bis ins Detail geplantes Ladendesign. Gemüse steht oft vorne im Eingangsbereich, es wird mit warmem, gelblichem Licht beleuchtet, das die Waren frisch wirken lässt. Verlockend frisch. Werbetafeln in grellen Farben lenken die Blicke auf sich und signalisieren «Angebot»: Schnell zuschlagen, solange der Vorrat reicht. Gleichzeitig kündigt eine tiefe Stimme aus dem eigens für den Supermarkt konzipierten Radio die Weisswurst zum Schnäppchenpreis an.

Ein Supermarkt ist ein Gesamtkonzept, alles ist aufeinander abgestimmt. Wolfgang Gruschwitz, Geschäftsführer der Gruschwitz GmbH, die sich als führendes internationales Design- und Realisierungsbüro für Verkaufsräume versteht, sieht wenig Bedarf, die Läden ruhiger zu machen, man müsse eher das Erlebnis steigern. Licht könne sich auf die Stimmung der Kunden natürlich auswirken, blaues, kaltes Licht zum Beispiel aktiviere die Leute, und das verursache Stress. Sie fühlen sich gehetzt. «Das sollte man in bestimmten Bereichen vermeiden, besonders im Kassenbereich.» Gerade dort soll der Kunde ja noch mal in die Regale greifen. Dass während der Stillen Stunde auch das Licht heruntergeregelt wird, kritisiert Gruschwitz: «Wenn ich weniger Licht reinbringe oder Licht dimme, sehen die Leute weniger, dann fühlen sie sich unsicher.» Gerade ältere Leute, die nicht mehr so gut sehen, seien dann wiederum im Nachteil.

Lob von Autisten, Senioren und Angstleidenden

In sozialen Medien und Blogs äussern Nutzer wiederum ganz andere Kritik: Eine Stunde pro Woche, während der auch noch viele Menschen arbeiten müssten, das sei zu wenig. Hannifin kann diese Kritik nicht verstehen. Mit ihrem Team hat sie sich für die Konzipierung mit Autism New Zealand beraten, dem grössten neuseeländischen Verband für Autisten. «Viele unserer Kunden kommen, nachdem sie ihre autistischen Kinder von der Schule abgeholt haben», sagt sie. Daher habe man sich entschieden, am frühen Nachmittag Ruhe einkehren zu lassen. Letztlich richte sich das Angebot aber an alle Kunden, betont Hannifin immer wieder.

In den Testläden habe man nicht nur von Autisten positive Rückmeldungen bekommen, sondern auch von älteren Einkäufern oder Menschen, die an Angststörungen leiden. Für sie sei der Wocheneinkauf bislang ein Stressfall gewesen: Sie hätten den Supermarkt betreten und zu den erstbesten Produkten gegriffen, um den Laden schnell wieder verlassen zu können. Manche gingen auch gar nicht mehr in die Märkte, sondern bestellten nur online. Autismus-Experte Diekmann erinnert sich an einen eigenen schrecklichen Besuch im Supermarkt: Technoschlager dröhnte aus den Boxen. Er sei sofort umgekehrt. Müssen Einkaufszentren und Supermärkte wirklich ständig an die Sinne der Einkaufenden appellieren?

Das sei doch für viele Menschen anstrengend, unabhängig vom Gesundheitszustand, sagt Diekmann. Im besten Fall also ist es beim Supermarkt irgendwann genau so wie an vielen anderen Orten der Inklusion: Am Ende haben alle was davon.