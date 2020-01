Im Bier und Jetzt

Bier ist eine fantastische Zutat: Es findet überall ein Plätzli, wenn man es denn verwenden will, in der Vorspeise, im Hauptgang oder gar beim Dessert. Und nicht nur Bier, sondern auch die einzelnen Bestandteile: Ronny Wendorf vom Brauwerk in St. Gallen bäckt zum Beispiel eine Tarte mit Hopfen und serviert dazu Zitronensorbet und marinierte Früchte. Er ist es auch, der uns zu einem neuen Lieblingsmenü verholfen hat, oder sagen wir, einer Lieblingsbeilage: Blumenkohl mit Pale-Ale-Lack.