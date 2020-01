Lauchgefühl

Am 25. Januar ist Cholera-Tag. Das heisst: Diverse Walliser Restaurants servieren Cholera mit einem Glas Roten oder Weissen für 20 Franken. Der Kuchen aus Kartoffeln, Lauch, Käse, Zwiebeln, Äpfeln oder Birnen und Speck stammt angeblich aus dem 19. Jahrhundert, als sich die Walliser wegen der grassierenden Krankheit nicht mehr auf die Strasse getraut haben sollen. Und deshalb verkochten, was in der Speisekammer zu finden war. Vielleicht kommt der Begriff aber auch von «Cholu», was so viel wie Kohle heisst; diese brauchte man früher für die Zubereitung des Gerichts. Lauch ist eine der Hauptzutaten – und der Star unserer heutigen Rezeptseite.