«Meine 3-Stern-Restaurants bringen mir 20 Millionen Euro Umsatz»

Ein Nachmittag in Monaco. Alain Ducasse (62) sitzt im leeren Speisesaal seines Restaurants Louis XV. Er ist der Koch mit den zwanzig Sternen – kein anderer Küchenchef wird im berühmten «Michelin»-Restaurantführer höher bewertet. Von New York bis Macao betreibt Gastrounternehmer Ducasse mehr als 30 Lokale, beschäftigt 2000 Mitarbeiter. Selbst am Herd steht er schon lange nicht mehr.