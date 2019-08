So stellen Sie Essiggurken selber her

Ivo Baumann hat nicht viel Zeit, um für ein Foto zu posieren. Der Bauer ist mitten in der Gurkenernte. Seit vergangenem Jahr gehören der 28-Jährige und sein vier Jahre älterer Bruder Daniel zu den Essiggurken-Produzenten der Interessengemeinschaft Essiggurken Schweiz. Ihre Gurken liefern sie nach Aigle VD an die Firma Hugo Reitzel. Dort werden sie in Essig eingelegt und unter dem Namen Hugo unter anderem im Coop angeboten.