Wenn die Freiburger mit grosser Kelle anrichten

Das heisst, eine von vielen, die offizielle, wenn man so will, jene in Ecuvillens. Die Feierlichkeiten in den Bergdörfern, die «vom Berg», wie die Freiburger sagen, finden erst im Oktober statt – in Charmey zum Beispiel Mitte ­Monat, inklusive Heukarrenrennen.

Es gibt einiges zu verputzen

An der Kilbi wird ­traditionsgemäss mit der grossen Kelle angerichtet: Das Bénichon-Menü kommt in den Familien am Kilbisonntag auf den Tisch, in vielen Restaurants immer öfter während mehrerer Wochen. Und es dauert in der Regel viele Stunden.

Am Montag darauf muss man sich nie überlegen, was man essen soll – es gibt viele Resten.

Es gilt ja auch, einiges zu verputzen: das Safranbrot ­Cuchaule, Chämischinken, Lammgigot mit den regionalen Büschelibirnen, Bouillon, Bricelets (Bretzeli), ­Meringues und Greyerzer Doppelrahm. Dann spielt im Idealfall eine Ländlerkapelle zum Tanz auf. Und am Montag darauf müsse man sich nie überlegen, was man essen soll – es gibt viele Resten, sagt Corinne Bovet.

Auf das Cuchaule schmiert man am besten Kilbisenf, auf Französisch «Moutarde de Bénichon», den es in Bäckereien und Fachgeschäften zu kaufen gibt, aber von vielen noch selbst ­gemacht wird. Rezepte dafür gibt es – wie bei traditionellen Gerichten üblich – so viele, wie es Haushalte gibt. Hergestellt wird er aus Mehl, Senf, Weisswein und vor ­allem Vin cuit. Letzterer ist nicht etwa gekochter Wein, wie man meinen könnte, sondern entsteht, wenn man Birnensaft über ­zwanzig Stunden lang einkocht.

Die Freiburger nehmen dafür ihre Poires à Botzi, die Büschelibirnen, die vom Südufer des Neuen­­bur-ger­sees bis zu den Freiburger Voralpen wachsen und die dem ­sirupähnlichen Birnendicksaft ein besonderes Aroma verleihen. Manche brauchen für Vin cuit auch Äpfel. Doch das ist mancherorts schon fast eine Glaubens­frage, ähnlich der Menge an ­Zucker oder Wein, die man allenthalben verwenden soll oder nicht.

Ganz wichtig für das Gelingen des Kilbisenfs: Das Senfmehl sollte mindestens einen halben Tag im Weisswein eingeweicht werden. Besser noch über Nacht, das bestätigt auch Corinne ­Bovet. Die 55-Jährige liebt den Duft des Gewürztees, den sie jeweils am Anfang macht. Dort drin ist Sternanis und Zimt. Letzterer, so Bovet, nehme viel Raum ein. Der Anis sorge erst später für Geschmack. Zimtstangen, Sternanis, Birnen: Schon nur die Vorstellung der Zubereitung dieses Senfs erinnert an Weihnachten. Bis dahin ist es noch eine ganze Weile.