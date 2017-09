Politologe isst live sein Brexit-Buch

Ende Mai twitterte der britische Politik-Professor Matthew Goodwin: «Ich glaube nicht, dass Labour unter Jeremy Corbyn mehr als 38 Prozent schafft. Ich werde mit Freuden mein eigenes Brexit-Buch essen, falls sie es schaffen.»

Als Professor an der Universität Kent und Autor des Buches «Brexit: Warum die Briten sich entschieden haben, die Europäische Union zu verlassen» war sich der 35-Jährige seiner Prognose vor den vorgezogenen Parlamentswahlen am 8. Juni in Grossbritannien sicher.

Doch letzte Woche folgte die grosse Überraschung. Die Labour-Partei mit Jeremy Corbyn legte deutlich zu und kam auf 40,3 Prozent der Stimmen. Zwei Jahre zuvor hatte sie noch rund zehn Prozent weniger erreicht.

Bei einem Interview mit dem TV-Sender Sky News machte der Moderator Goodwin auf seinen Tweet aufmerksam und fragte ihn, ob er zu seinem Wort stehe. Das tat der Polit-Experte, riss live einige Seiten aus seinem Buch und kaute auf ihnen herum.

Ob Goodwin das Papier tatsächlich auch schluckte, blieb dem Zuschauer allerdings verborgen.

