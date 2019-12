«Ängste werden oft verschwiegen»

Angsterkrankungen werden immer noch tabuisiert, während ein Burn-out oder eine Depressionserkrankung gesellschaftlich akzeptierter geworden sind. Herr Hättenschwiler, warum ist das so?

Ein Burn-out wird mit Leistung verbunden. Und für Menschen, die sich arbeitsmässig so verausgabt haben, dass sie krank geworden sind, haben wir Verständnis. Über Depressionen wird heute offener gesprochen. Auch darum, weil viele jemanden kennen, der darunter leidet. Es stimmt: Angsterkrankungen werden oft verschwiegen. Denn Angst impliziert Schwäche. Und wer will schon als Angsthase gelten?