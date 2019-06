«Darf ich trotz eines Burn-outs in die Ferien?»

2 Mein Chef will nicht glauben, dass ich ein Burn-out habe. Ein Zeugnis meines Arztes bestätigt eines. Nun will mein Chef, dass ich zu einem anderen Arzt gehe. Geht das?

Ihr Chef kann auf seine Kosten verlangen, dass Sie zu einem Vertrauensarzt gehen, den er wählt. Sie können mit dem Vertrauensarzt offen reden, denn auch dieser ist an das Arztgeheimnis gebunden. Eine Diagnose darf der Vertrauensarzt nicht stellen. Er kann nur die Arbeitsunfähigkeit bestätigen oder ablehnen.

3 Ich hatte vor zwei Jahren ein Burn-out und fiel deshalb fünf Monate aus. Insgesamt habe ich an diesem Ort zehn Jahre gearbeitet und hatte stets gute Qualifikationen. Darf mein Arbeitgeber im Zeugnis das Burn-out erwähnen?

Laut Bundesgericht darf eine Erkrankung im Arbeitszeugnis nur unter gewissen Voraussetzungen erwähnt werden: Die Krankheit hatte einen gravierenden Einfluss auf die Leistung oder auf das Verhalten des Arbeitnehmers. Oder sie stellte seine Eignung zur Erfüllung der bisherigen Aufgabe infrage und bildete damit einen sachlichen Grund für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Beides liegt in Ihrem Fall nicht vor. Deshalb darf Ihre damalige Krankheit im Zeugnis nicht erwähnt werden.

4 Ich bin schwanger. Mein Chef bietet mir nach dem Mutterschaftsurlaub nur eine 100-Prozent-Stelle an. Ich will aber nur noch 60 Prozent arbeiten und muss meine Stelle darum kündigen. Bekomme ich deshalb Sperrtage beim RAV, weil ich selber kündige?

Nein. In Ihrem Fall bekommen Sie keine Sperrtage. Sie müssen aber schon acht Wochen nach der Geburt des Kindes wieder eine Arbeit suchen und sich beim RAF melden.

«Wenn Sie ohne wichtigen Grund die Arbeitsstelle einfach verlassen und nicht mehr zurückkehren, kündigen Sie damit das Arbeitsverhältnis fristlos.»Raphael Ciapparelli Bracher & Partner

5 Ich bin zu 60 Prozent angestellt, im Moment aber zu 40 Prozent krankgeschrieben. Weil es im Betrieb viel Arbeit gibt, muss ich trotz Arztzeugnis etwa 50 Prozent arbeiten. Kann ich die Entschädigung der Überstunden durchsetzen?

Nein. Überstunden sind die Arbeitszeit, die über das vertragliche Pensum hinausgehen. Das ist bei Ihnen nicht der Fall, weil Sie 60 Prozent angestellt sind und weniger als diese arbeiten.

6 Wie viele Wochen Ferien im Jahr stehen mir zu?

Von Gesetzes wegen garantiert sind dem Arbeitnehmer pro Dienstjahr fünf Ferienwochen bis zum vollendeten 20. Altersjahr und danach vier Wochen. Meist steht die Anzahl Ferienwochen im Arbeitsvertrag, im Personalreglement oder in einem anwendbaren Gesamtarbeitsvertrag.