Das «blaue Mädchen» wird zur Ikone des Protests

Am Mittwoch erklärte die Fifa: «Wir fordern die iranischen Behörden erneut auf, die Freiheit und Sicherheit aller Frauen zu gewährleisten, die an diesem legitimen Kampf zur Beendigung des Stadionverbots für Frauen in Iran beteiligt sind.» Da die Gleichbehandlung von Männern und Frauen in den Fifa-Statuten geregelt ist, könnte die Fifa Iran von der WM-Qualifikation ausschliessen. Im Juni hatte Infantino in einem Brief den iranischen Verband aufgefordert, Frauen den Zugang zu den WM-Qualifikationsspielen zu erlauben.

Und es scheint, als sollten die Tore des Azadi-Stadions für die Frauen beim Länderspiel gegen Kambodscha am 10. Oktober tatsächlich offen stehen. Zwar hatte der Stabschef von Präsident Hassan Rohani verkündet, dass «unter den derzeitigen Umständen die Anwesenheit der Frauen in den Stadien nicht ratsam» sei, die Atmosphäre dort sei für islamische Frauen nicht geeignet. Doch kurz darauf hiess es, die Regierung habe sich darauf verständigt, dass Frauen nun zu «allen nationalen Spielen» dürfen. Das berichtete die Nachrichtenagentur ISNA.

Immer wieder wurden Frauen in Iran bestraft, weil sie Sportveranstaltungen besuchten: 2014 war Ghoncheh Ghavami zu einem Jahr Haft verurteilt worden – weil sie ein Volleyball-Spiel sehen wollte. Im März 2018 waren 35 Frauen vorübergehend festgenommen worden, als sie beim Teheraner Stadtderby zwischen Persepolis und Esteghlal ins Stadion wollten. Amnesty International verurteilte die Haltung der Regierung. «Khodayari wäre noch am Leben, wenn es dieses Verbot, die drakonische Strafe und die Verhaftung nicht gegeben hätte», sagte Amnesty-Sprecher Philip Luther: «Ihr Tod darf nicht umsonst sein.» Ali Karimi, der frühere Spieler des FC Bayern und eine einflussreiche Stimme in Iran, rief zu einem Stadionboykott auf. Wohlgemerkt: die Männer. Andranik Teymourian, der erste Christ, der Kapitän der iranischen Nationalelf war und Anfang des Jahres seine Karriere beendete, schrieb: «Eines Tages in der Zukunft wird das Stadion den Namen Sahar tragen.»