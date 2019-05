Das Ende der Krawatte

Sigmund Freud erkannte das Offensichtliche zuerst: «Die herabhängende und vom Weib nicht getragene Krawatte ist ein deutlich männliches Symbol», schrieb er in den «Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse», die er 1917/18 hielt. Die herabhängende Krawatte ist sogar ein überdeterminiertes männliches Symbol. Einerseits wegen ihrer Form, dann aber auch wegen ihrer Konsistenz. Denn der herabhängende Status der Krawatte ist ein Zustand, der am Original des Mannes ebenfalls gelegentlich vorkommt, auch wenn dieser nicht gerne daran erinnert wird. Immerhin darf der Mann bei der Krawatte die Länge selber bestimmen.