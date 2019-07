Der neue digitale Chef

Die produktiven Stupser und Schubser



«Nudging» nennt man das: Eine übergeordnete Instanz, unwichtig ob Programm oder Personaler, soll dem im Zweifelsfall unmündigen Individuum einen «Schubser» in die richtige Richtung geben, um so ein erstrebenswerteres Verhalten hervorzurufen. Diesen fürsorglichen Paternalismus, den früher irgendwelche Wirtschaftsweisen oder Verhaltensökonomen ausübten, regelt in Zukunft eine künstliche Intelligenz. Dass damit im Normalfall eine Totalüberwachung einhergeht, darüber schweigen sich die Konzeptpapiere und Strategie-Pitches freilich aus.

Wie so oft werden sozialethische Fragen im Angesicht möglicher Investoren-Millionen ausgeblendet. Denn wer entscheidet eigentlich, was anschubsenswert ist, und was nicht?

Dass man sich mit den Software-Anschubsern gefährlich an längst überkommene tayloristische Methoden annähert und das auch noch bewirbt, ist wohl schlicht der notorischen Vergangenheitsvergessenheit der Tech-Branche zu verdanken. Denn schon vor fünfzig Jahren wurde kritisiert, dass so der letzte Tropfen Gewinn nicht nur aus dem Körper, sondern auch aus dem «Charakter und der Seele» der Arbeiter gequetscht werde.