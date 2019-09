Der Tanz ums eigene Ego

Und was ist mit dem Edelweisshemd für den Sprössling: Ein simples Kleidungsstück oder ein politisches Bekenntnis? Umzingelt von Gendersternchen und Ampelsystemen auf Lebensmitteln kann die Diagnose offenbar nur lauten: Hier ist ein «moralisches Wettrüsten» im Gange, das das Leben unnötig verkompliziert.

Um sinnvoll Gesellschaftskritik betreiben zu können, wäre vor allem eines gefragt: nämlich Genauigkeit.

Ich sehe in solchen Debatten allerdings etwas anderes am Werk, nämlich das, was der Medienwissenschaftler Bernard Pörksen als «Pauschalismus» bezeichnet: Alles wird in einen Topf geworfen, um sich über den Brei wahlweise lustig zu machen oder diesen als absurd zurückzuweisen. Dabei wäre, um sinnvoll Gesellschaftskritik betreiben zu können, vor allem eines gefragt: nämlich Genauigkeit.

Pauschalismus bringt uns nicht weiter

Was haben Lebensmittelunverträglichkeiten, Edelweisshemden, Ampelsysteme auf Lebensmitteln und Gendersternchen miteinander zu tun? Wenig bis nichts. Dass Kleidungsstücke auch Statements sind, ist ein alter Hut – ja, oft sogar ihr eigentliches Ziel. Auf Allergien Rücksicht zu nehmen, scheint mir zur Tugend der Gastfreundschaft zu gehören. Wer seine Freunde für allzu wählerisch hält, sollte sie nicht bekochen. Sprache wiederum transportiert selbstredend Normen.

Ob das Gendersternchen unserem Bemühen um eine geschlechtergerechte Gesellschaft zuträglich ist, kann gern diskutiert werden – es über einen Leisten mit Edelweisshemden und dem Kauf von Avocados zu schlagen, bringt uns nicht weiter. Ampelsysteme auf Lebensmitteln wiederum sollen zur gesunden Ernährung anhalten. Man mag solchen Paternalismus mit guten Gründen kritisch sehen – mit Moral hat gesundes Essen wenig zu tun.

«Empörung ist negativer Narzissmus»

Abgesehen vom Pauschalismus, der viele Debatten über das vermeintliche «moralische Wettrüsten» durchzieht, störe ich mich an einem zweiten Punkt: Oft wird suggeriert, die Bitte um Rücksichtnahme oder die kritische Rückfrage seien bereits eine grobe Attacke, und deren Folge mit Sicherheit ein rechtliches Verbot. Selten ist etwas davon der Fall. Wenn es nicht mehr erlaubt ist, für eigene Bedürfnisse einzustehen oder Kritik anzubringen, wo bleibt dann Raum für Diskussionen, von denen eine demokratische Gesellschaft lebt?