Die Rückkehr der alten Plagegeister

Sie greifen in der Nacht an, wenn man ahnungslos im Bett liegt. Sie lieben Wärme und unbedeckte Haut. Diese zeigt erst Stunden oder Tage später ein Reaktion. Die Bettwanzen haben dann ihr Opfer längst wieder verlassen. Die Stichspuren erfolgen meist in einer Linie und werden als «Wanzenstrasse» bezeichnet. Die juckenden, angeschwollenen Pusteln können mehrere Tage lästig sein, bis sie wieder von selbst verschwinden.