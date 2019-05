Er forschte an Medikamenten gegen Depressionen – da traf es ihn

So hatte sie sich ihren 40. Geburtstag nicht vorgestellt. Doch just an dem Tag kam es zur Eskalation – zur achtwöchigen Einweisung in die Psychiatrie. Diagnose: mittelschwere Depression. «Das Leben ist mir abhandengekommen», sagt Lisa Zogg* heute, 13 Jahre später. Und meint damit ihre Leidenszeit, die bereits 1993 begonnen hat.