«Er wollte die Pornos in echt ausprobieren»

Kinder grosszuziehen sei der anspruchsvollste Job, den man machen könne, sagt die Familientherapeutin Kirstin Dawin. Nirgendwo sonst komme man so sehr an seine persönlichen Grenzen. Die Leiterin des Kinderschutzzentrums München ist immer wieder mit Gewalt konfrontiert, mit Eltern, die ihre Kinder schlagen, aber auch mit Geschwistern, die sich gegenseitig verletzen oder missbrauchen. Die Expertin gibt Ratschläge, wie Familien solche Probleme in den Griff bekommen können.