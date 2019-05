Gassi gehen war gestern, jetzt gibt es Doga

Seit zwei Monaten bieten Nicole Spencer und ihr Partner Michel Manser als Erste in der Schweiz Doga an. Nicole Spencer kannte diese Praxis bereits aus den USA, nun leitet sie die lebendigen Lektionen in ihrem Yogastudio in Zürich-Altstetten. Das Konzept: Die Doga-Lektionen sind auf Spendenbasis, 50 Prozent der Einnahmen gehen an eine Auffang- und Vermittlungsstation von Hunden in Rumänien. Stadthunde helfen quasi Strassenhunden.