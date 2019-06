«Ich sollte Salvador Dalí heiraten»

«Wie alt bist du?» Das fragte Amanda Lear – Discoikone, Model und Muse von Salvador Dalí – den Galeristen Claudio Righetti, als sich die beiden zum ersten Mal in einem Pariser Nachtclub trafen. Righetti war neunzehn Jahre alt und hatte gerade seine eigene Galerie gegründet.

«Ich suchte für eine Dalí-Ausstellung eine Persönlichkeit, die dem Künstler nahestand und als Publikumsmagnet funktionierte», erinnert sich Righetti. 1986 habe er mit Amanda Lear seine damalige Galerie im Weissenbühlquartier lanciert: «Das war für mich der Anfang von allem.»

Der umtriebige Eventmanager und Kommunikationsfachmann sorgt in Bern mit seinem Netzwerk, zu dem auch Filmikone Ursula Andress gehört, seit Jahren für eine gehörige Portion Glamour. Seit 1987 ist die ehemalige Botschaftsresidenz Chalet Muri der Standort von Righettis Galerie.

Heute ist seine einstige Türöffnerin Amanda Lear zu Gast. Nicht als Muse, sondern um ihre eigene Malerei zu präsentieren. Die 80-Jährige betritt ihre Ausstellung mit einer rosaroten Sonnenbrille auf der Nase. Sie spricht französisch und begrüsst die versammelte Presse und die Fotografen herzlich.

Schliesslich nimmt sie vor einem blau-weissen Kachelofen Platz und sagt: «Man könnte denken, ich sei in Sankt Petersburg.» Alles Blumige und Flamboyante liegt dieser schillernden Persönlichkeit, was sich nicht nur in ihrer Ausdrucksweise, sondern auch in ihrer Malerei widerspiegelt. Abgesehen von einem Bild, das ihr ein wenig zu tief hängt, ist Lear begeistert von Claudio Righettis Ausstellung. «Er ist halt Schweizer», schwärmt sie, «sehr präzis.»

Geheimnisse und Gerüchte

«Amanda Lear. Hommage an eine Legende» heisst die Schau mit Gemälden und Arbeiten auf Papier. Im impressionistischen Stil malt Lear Blumen, Tiere und geheimnisvolle Gesichter. «I’m a Mistery», sang die einstige Discoikone 1986 mit tiefer, rauer Stimme.

Ein Geheimnis macht Lear etwa um ihre Geschlechtszugehörigkeit und um ihre Herkunft. Laut Wikipedia wurde sie 1939 in Hongkong, Saigon oder Hanoi als Alain Maurice Louis René Tapp geboren. Amanda Lear bezeichnet die Gerüchte wahlweise als Einfall von Salvador Dalí oder als die «verrückte Idee eines Journalisten».

«Disco, das war

nur bum, bum, bum, ohne wirklich

gute Texte.

Ich aber wollte

eine Geschichte ­erzählen.»Amanda Lear

einstige Discoqueen







Als Model waren ihre langen Beine und die hohen Wangenknochen ihr Markenzeichen. In den Siebzigerjahren eroberte sie die Laufstege der Pariser Haute Couture.

Lears grösste Liebe galt aber immer schon der Malerei. Während fünfzehn Jahren war sie die enge Begleiterin und Muse des katalanischen Surrealisten Salvador Dalí. Dieser sagte einst über seinen Schützling: «Amanda ist ein engelhaftes Wesen. Ihre Libellenaugen sehen, was andere nicht sehen können.»

Das Licht Südfrankreichs

Lear selbst erinnert sich daran, wie Dalís Frau Gala – die älter als der Maler war – sie beschworen habe, Dalí nach ihrem Ableben zu heiraten, damit dieser nicht allein sei. «Sie wollte, dass ich auf eine schwarze Madonna schwöre.»

Doch Lear hatte andere Pläne und emanzipierte sich auch malerisch Schritt für Schritt von Dalí. Der Künstler glaubte bekanntlich, Frauen könnten nicht malen. Mit «nicht schlecht» habe er einen Engelskopf kommentiert, den Lear – die an der renommierten Saint Martin’s School in London Kunst studiert hatte – für ihn gemalt hatte.

Heute malt die Künstlerin am liebsten in ihrem Atelier in Südfrankreich, wo das besondere Licht schon Meister wie Van Gogh inspiriert hatte. «In Paris kann ich nicht malen», erzählt sie.

Malen sei wie eine Psychotherapie für sie. Nebst der Malerei liebe sie auch das Theaterspielen, das ihr zu mehr Selbstvertrauen verholfen habe, wie sie verrät. Lear gerät ins Schwärmen über den Theaterautor Tennessee Williams und über Billy Wilders Film «Sunset Boulevard». In diesem Film aus den Fünfzigerjahren verliert eine pathetische ehemalige Stummfilmschauspielerin den Verstand. Sie klammert sich verzweifelt an ihre einst glanzvolle Vergangenheit.

Lear und Dalí beim Dreh eines Fernsehfilms. (Foto: Getty Images)

Bum, bum, bum

Und wie geht Amanda Lear mit dem Älterwerden um? «Im Alter ist man klarsichtiger», sagt sie. «Wenn man jung, schön und schlank ist, ist man meist auch ein wenig blöd und dauernd verliebt. In Jungs, für die es sich nicht lohnt», sagt sie lachend.

Ein wenig Nostalgie kommt auf, wenn sie von den Sechzigerjahren spricht. «Kino, Musik, der Minijupe» – das seien schon aufregende Zeiten gewesen. PolitischeKorrektheit, Aids und Terrorismus habe es noch nicht gegeben: «Wir waren unbeschwert.» Drogen habe man konsumiert, weil man glücklich war. Heute nähmen viele Leute Drogen, weil sie unglücklich seien, erklärt Lear. Dabei sei das doch wie mit dem Champagner: «Man muss ihn trinken, wenn man verliebt ist, nicht wenn man Kummer hat.»

Die Discoära hingegen, in der Lear mit Hits wie «Follow Me» oder «Queen of Chinatown» in den Siebzigerjahren Furore machte, sieht sie im Rückblick kritisch. «Disco, das war nur bum, bum, bum, ohne wirklich gute Texte. Ich aber wollte eine Geschichte erzählen.» Storytelling – das hat diese Frau erfunden, längst bevor der Begriff in aller Munde war.

Ausstellung: bis zum 20. Juli, Do–Sa, 14–18 Uhr, auf Voranmeldung, Thunstrasse 77, Chalet Muri, www.righetti-partner.com. (Berner Zeitung)