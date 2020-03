Madeline hält sich nicht an die Regeln der Modebranche Sie ist klein, trägt Schuhe mit breiten Absätzen und klatscht die Zuschauer ab: Madeline Stuart ist Supermodel – und hat das Downsyndrom. Barbara Bachmann , Das Magazin

Kann eine Frau Aktivistin für Inklusion sein, die nicht um ihren Aktivismus weiss? Madeline Stuart Anfang Februar auf dem Laufsteg in New York. Foto: Getty Images

Wie eine Porzellanpuppe, still und geduldig, sitzt die junge Frau auf einem Schminksessel im Backstagebereich einer Modenschau. Es ist die Fashion Week in New York, September 2019. Ihre rostroten Haare sind zu einem langen Zopf geflochten, ihre blauen Augen blicken scheu nach links und rechts, ihre Füsse berühren kaum den Boden, in ihren breiten Händen mit den kurzen Fingern hält sie eine Tube Makeup, speziell für ihre schneeweisse, von Sommersprossen übersäte Haut. Bald beginnt die Show, da stellt Madeline Stuart, 23, eine Frage, die sie in dieser Woche häufig beschäftigt: «Where is my mom?»