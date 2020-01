«Man könnte nur noch ein Auto pro Haushalt erlauben»

Herr Welzer, ich habe Ihnen «Das Magazin» vom März 2019 mitgebracht, das ich geschrieben habe: «75 Ideen, wie Sie den Klimawandel stoppen können».

Harald Welzer (beginnt zu blättern): Ist doch super!

Ist so ein Heft ein positiver Beitrag zur Debatte, oder gehöre ich damit schon zu den «Lamentierökos», wie Sie grüne Pessimisten zu nennen pflegen?

Positiv ist dieses Heft wohl nicht, denn es ist mit Zumutungen verbunden. Aber als konstruktiv würde ich es schon bezeichnen. Es gehört zu den Mängeln der Klimadebatte, dass sie so unkonkret ist. Man tut so, als handle es sich um ein Problem, das in der Zukunft liegt. Das erlaubt einem, Konsequenzen zu vermeiden. Wir sehen das sehr schön bei der deutschen Regierung, die aufgehört hat zu handeln, und stattdessen Ziele setzt. Und wenn die Ziele nicht erreicht werden, formuliert sie eben neue. Das erinnert mich an einen Junkie, der sagt: Nächstes Jahr höre ich auf. Insofern begrüsse ich ein so konkretes Heft.