Mit Adleraugen

Am ersten Morgen im neuen Jahr entdeckte ich im Bad einen Zettel am Spiegel. Ich konnte das Geschriebene nicht ent­ziffern. Das lag nicht am Kater von der Silvesternacht. Ich hatte nur die Brille nicht auf. Ich holte sie, kehrte zurück und las dann auf dem Zettel: «Linsen». Hmm. Linsen zum Zmittag? Wieso ausgerechnet heute? Bis mein Blick auf die kleine Schachtel fiel. Richtig.