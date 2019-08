Sie behandeln Puppen wie echte Babys

In einer Ecke des Zimmers in einer Wohnung in Reinach BL steht ein Klinikbettchen. Unter der leichten Decke liegt ein Neugeborenes. Es hat ein Händchen zur Faust geballt, das Gesicht ist leicht verzogen. Gleich beginnt es zu weinen, könnte man meinen. Aber die Augen des kleinen Jonah bleiben geschlossen. Er ist kein Baby aus Fleisch und Blut, er ist ein Reborn, eine lebensechte Babypuppe aus Vinyl.