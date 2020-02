Weder sie noch er

Wenns um die Anrede geht, kreuzt Lee beim Onlineshopping gern «Frau» an – quasi extra. Am Telefon klingt Lee aber wie ein Mann. Bei unserem Treffen in Bern trägt Lee einen schwarzen Minirock, Strümpfe und hohe Stiefel, kombiniert die weiblichen Attribute aber mit einem Hoodie, dicker Goldkette und Baseballcap. Accessoires, wie sie Hip-Hop-Jungs tragen. Ein gewagter Look – verwirrend und geheimnisvoll zugleich. Instinktiv kommt Neugierde auf: Wer ist diese Person? Ist sie schwul? Ein Crossdresser? Oder ist das jetzt der letzte Schrei aus Berlin?